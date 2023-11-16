Астрономы открыли новый тип звездного катаклизма

«Никто не знал, что сказать. Мы никогда раньше не видели ничего подобного — чего-то настолько быстрого и столь же сильного по яркости, как первоначальный взрыв несколько месяцев спустя — ни в одной сверхновой или LFBOT. Удивительно, но вместо того, чтобы постепенно исчезать, как можно было бы ожидать, источник снова на короткое время стал ярче. Это повторялось снова и снова. LFBOT сами по себе экзотическое событие, так что это было еще страннее», — отметила ведущий автор исследования Анна Хо.