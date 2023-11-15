WhatsApp стал самым популярным интернет-сервисом в России

Ежедневная аудитория WhatsApp в России составляет 81 млн человек, что делает его самым популярным интернет-сервисом в стране. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова руководителя сектора поддержки клиентов сегмента Digital Mediascope Натальи Бороздиной, которые она произнесла в ходе выступления на Национальном рекламном форуме.

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На втором месте оказался «Яндекс» – этим поисковиком в России ежедневно пользуются 68 млн человек. Тройку лидеров замкнул Google c показателем 64 млн человек в сутки. В топ-5 также вошли Telegram (около 56 млн человек в сутки), «ВКонтакте» (более 54 млн человек в сутки), а также YouTube с ежедневной аудиторией 53 млн человек.

Бороздина обратила внимание, что из топа выбыли некогда такие популярные в России сервисы, как Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и AliExpress. Их пользователи, по словам эксперта, рассеялись в том числе по таким сервисам, как «Дзен» и Ozon, которые стремительно наращивают аудиторию в РФ.

Национальный рекламный форум 2023 проходит в Москве с 15 по 17 ноября.