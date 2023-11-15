Самый просматриваемый ролик на YouTube стал полнометражным мультфильмом

Студия Paramount Pictures, вместе с детским телеканалом Nickelodeon, выпустят мультфильм «Baby Shark’s Big Movie», снятый по самому просматриваемому ролику на YouTube «Baby Shark». Трейлер грядущей премьеры уже доступен на канале компании.

Самый просматриваемый ролик на YouTube стал полнометражным мультфильмом
© скрин видео

Премьера мультфильма состоится 8 декабря 2023 года, при этом сначала он будет доступен на стриминговом сервисе Paramount Plus. По сюжету герой оригинального ролика попадёт в акулий город Чомп-Сити, где морская поп-звезда попытается отнять себе музыкальный дар акулёнка.

Напомним, что «Baby Shark» стал самым просматриваемым видео на YouTube в ноябре 2022 года. В данный момент ролик собрал уже 13 миллиардов просмотров.

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