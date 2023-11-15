Самый просматриваемый ролик на YouTube стал полнометражным мультфильмом

Студия Paramount Pictures, вместе с детским телеканалом Nickelodeon, выпустят мультфильм «Baby Shark’s Big Movie», снятый по самому просматриваемому ролику на YouTube «Baby Shark». Трейлер грядущей премьеры уже доступен на канале компании.

© скрин видео

Премьера мультфильма состоится 8 декабря 2023 года, при этом сначала он будет доступен на стриминговом сервисе Paramount Plus. По сюжету герой оригинального ролика попадёт в акулий город Чомп-Сити, где морская поп-звезда попытается отнять себе музыкальный дар акулёнка.