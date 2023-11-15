Apple официально прекратила продажу компакт-дисков для Mac

По данным издания, речь идет о версиях OS X Lion и OS X Mountain Lion. Обе эти операционные системы принадлежат к эпохе платных обновлений, когда Apple брала деньги за каждый новый выпуск macOS.

Данное решение компании в интернете уже охарактеризовали, как «конец эпохи». По мнению автора статьи, его признаки уже давно были, в том числе на это намекал тот факт, что два года назад OS X Lion и OS X Mountain Lion стали бесплатными для загрузки. Предполагается, что их место на складе компании теперь займут чехлы для iPhone FineWoven.