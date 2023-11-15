Вильфанд рассказал о перспективах ИИ в прогнозировании погоды

«Безусловно, ИИ — это очень важное направление и для исследовательской работы, оно имеет прикладное значение. В метеорологии, особенно в прогностической, существует наука, которая базируется на фундаментальных законах физики. Условия сформулированы таким образом, что созданы уравнения математической физики, которые этим законам соответствуют», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».