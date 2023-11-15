В Звездном городке показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне
Во время конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Звёздном городке показали робота-кентавра для помощи космонавтам при освоении Луны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что робот является разработкой Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Конструкция робота состоит из человекоподобного торса с головой и руками, установленного на четырёхколесную платформу. Согласно задумке создателей робота, такой механизм должен будет помочь космонавтам в освоении Луны.
Напомним, что ещё в 2019 году исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров заявил, что российские инженеры планируют создать целое семейство самых разных космических роботов.
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