В Звездном городке показали робота-кентавра для помощи космонавтам на Луне

Во время конференции «Пилотируемые полеты в космос» в Звёздном городке показали робота-кентавра для помощи космонавтам при освоении Луны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что робот является разработкой Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Конструкция робота состоит из человекоподобного торса с головой и руками, установленного на четырёхколесную платформу. Согласно задумке создателей робота, такой механизм должен будет помочь космонавтам в освоении Луны.