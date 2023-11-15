Intel выпустила срочное исправление серьезной ошибки в процессорах

Intel выпустила критические обновления микрокода для устранения серьезной ошибки в процессоре, получившей название Reptar (CVE-2023-23583) и затрагивающей практически все современные процессоры Intel.

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Обнаруженный исследователями безопасности Google, дефект вызывает в затронутых процессорах состояние глюка, что приводит к неожиданным и потенциально серьезным последствиям. Примечательно, что сбои в системе происходят даже при выполнении недоверенного кода в гостевой учетной записи виртуальной машины в облачных средах, что представляет опасность для облачных хостов.