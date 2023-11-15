Показан дизайн белого флагманского смартфона Redmi K70

Журналист и инсайдер под ником @ZionsAnvin опубликовал на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter) рендеры флагманского смартфона Redmi K70. Презентация устройства ожидается до конца 2023 года.

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Судя по всему, Redmi K70 получит дизайн, отсылающий к смартфонам Poco и другим гаджетам Xiaomi. На задней панели устройства видна стеклянная прямоугольная панель, выступающая из корпуса, на которой разместили три модуля камеры и светодиодную вспышку, оформленные в духе последнего Xiaomi 14.

Предполагается, что в линейку войдут два смартфона: Redmi K70 и K70 Pro, которые получат единый дизайн. Основные отличия между двумя устройствами будут заключаться в «железе».

По слухам, Redmi K70 Pro получит новейший флагманский чип Snapdragon 8 Gen3, в то время как процессор базовой модели остается неизвестным. Не исключено, что Redmi K70 получит прошлогоднее решение в виде Snapdragon 8 Gen2 или 8+ Gen1. Также существует мнение, что базовая версия сможет похвастаться флагманским чипом MediaTek Dimensity 9300, из-за чего производительность двух моделей будет примерно на одном уровне.