Эксперты рассказали о ломающем экраны ноутбуков Apple недуге Dustgate

Пользователи Apple MacBook жалуются на появление на экранах ноутбуков фиолетовых линий, которые мешают нормальной работе за компьютером. Эксперты назвали эту проблему Dustgate и связали ее с пылью, попадающей на гибкий кабель дисплея, сообщает Forbes.

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По словам эксперта сервисных центров NotebookNerds Стефана Штейнса, Dustgate – распространенная неисправность, с которой мастера сталкиваются каждую неделю. Он объясняет недуг тем, что в месте шарнира между экраном и клавиатурой есть зазор, в который проникает пыль и грязь. При открытии и закрытии крышки ноутбука частицы мусора повреждают шлейф, который соединяет дисплей с основным корпусом.

Ремонт такого повреждения может быть сложным и дорогостоящим. Так, для замены кабеля необходимо отсоединить экран от крышки, не повредив его, и припаять новые гибкие кабели. Он добавляет, что существует высокий риск поломки экрана при такой операции. Поэтому многие клиенты предпочитают сразу менять дисплей. Такой процесс обойдется дороже $625, если у пользователя нет расширенной гарантии Apple Care.