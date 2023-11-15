Частицы микропластика в облаках могут влиять на погоду

Авторы публикации собрали 28 образцов жидкости из облаков на вершине горы Тайшань в восточном Китае. Анализ показал, что более низкие и плотные облака содержали больше микропластика. Его частицы в облаках приобретали более шероховатую поверхность под действием света и влаги. В результате на них было больше свинца, ртути и кислорода, а также, по мнению исследователей, шероховатость могла способствовать уплотнению облаков. Это означает, что частицы микропластика, стимулируя образование облаков, меняют погоду. Но чтобы доказать это, потребуется больше исследований.