Часть пользователей Windows 10 и 11 столкнулись с деактивацией ОС

Недавно Microsoft запретила пользователям Windows 7 и 8 бесплатно обновляться до последних версий операционной системы. Однако те, кто успел это сделать, столкнулись с другими неприятными проблемами.

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Если пользователь обновился до Windows 10/11 с помощью бесплатного апгрейда, то после переустановки системы или замены компонентов ПК операционная система деактивируется. Из-за этого клиентам компании приходится покупать новый ключ активации.

«Мне сказали, что моя лицензия на Windows 10 была обновлена с Windows 7, а компания прекратила поддержку бесплатного апгрейда. Поэтому они (служба поддержки Microsoft) не могут продлить мою лицензию на Windows 10 Pro после замены компонентов ПК».