РЖД готовят беспилотную "Ласточку"

"Все технологии, как вы нам поручаете, российские. В части проработок мы немного задержались, задержались на год. Мы переделали вместе с машиностроителями "Ласточку" полностью российскую, и все программное обеспечение теперь российское. В следующем году летом продемонстрируем беспилотное движение", – цитирует его ТАСС.