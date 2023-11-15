РЖД планируют показать беспилотную "Ласточку" летом 2024 года

Холдинг "Российские железные дороги" планирует показать беспилотное движение поездов "Ласточка" будущим летом, рассказал глава РЖД Олег Белозеров Михаилу Мишустину на выставке "Транспорт России" в Москве.

РЖД готовят беспилотную "Ласточку"
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По его словам, в центре управления будет стоять пульт, с которого можно будет управлять сразу четырьмя поездами. Он добавил, что тренажерная система может автоматически вести учет, менять задания, проводить аналитику прогресса обучаемого и имитировать реальные ситуации для их отработки.

"Все технологии, как вы нам поручаете, российские. В части проработок мы немного задержались, задержались на год. Мы переделали вместе с машиностроителями "Ласточку" полностью российскую, и все программное обеспечение теперь российское. В следующем году летом продемонстрируем беспилотное движение", – цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что РЖД планирует внедрить на вокзалах услуги роботов-носильщиков для транспортировки багажа пассажиров. Воспользоваться функцией можно будет с помощью заранее установленного на смартфон приложения. В компании уверены, что технология позволит сократить время оказания услуги и снизить ее стоимость.

РЖД планируют интегрировать в систему работы вокзалов 50 роботов. Они появятся на платформах Московской и Северо-Западной региональных дирекций железнодорожных вокзалов. Предложения по данному вопросу компания будет принимать до 25 декабря.