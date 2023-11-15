В Швейцарии представили смартфон с ежемесячной подпиской
Швейцарская компания Punkt. анонсировала смартфон с эксклюзивной операционной системой ApostrophyOS, которая обещает пользователям высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Однако для получения доступа к этой ОС потребуется оформить подписку, сообщает портал 4dpa.
Ключевой особенностью смартфона Punkt. MC02 стала операционная система ApostrophyOS, основанная на Android 13. По утверждению разработчиков, их разработка дает пользователю полный контроль над устройством, в том числе возможность защищать свои личные данные от посторонних приложений и веб-сайтов.
В ОС также встроен VPN-сервис, набор собственных приложений и технология мониторинга влияния сторонних программ на выбросы углерода, которая основана на измерении энергопотребления приложений. Работа встроенных сервисов основана на подписочной схеме в 15 франков в месяц (около 1,5 тыс. руб.).
Смартфон Punkt. MC02 оснащен 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерным чипом MediaTek Dimensity 900, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить при помощи карты памяти microSD.
На задней панели устройства разместили три камеры: основную на 64 Мп, ультраширокоугольную с разрешением 8 Мп и 2-мегапиксельный макромодуль. Спереди установлена селфи-камера на 24 Мп.
Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает проводную и беспроводную зарядки мощностью 18 Вт. Также заявлено наличие NFC и 3,5-мм разъема для наушников.
Стоимость Punkt. MC02 составляет 699 франков (около 71,1 тыс. руб.). В эту стоимость также входит один год подписки на операционную систему ApostrophyOS.