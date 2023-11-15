В Швейцарии представили смартфон с ежемесячной подпиской

Швейцарская компания Punkt. анонсировала смартфон с эксклюзивной операционной системой ApostrophyOS, которая обещает пользователям высокий уровень конфиденциальности и безопасности. Однако для получения доступа к этой ОС потребуется оформить подписку, сообщает портал 4dpa.

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Ключевой особенностью смартфона Punkt. MC02 стала операционная система ApostrophyOS, основанная на Android 13. По утверждению разработчиков, их разработка дает пользователю полный контроль над устройством, в том числе возможность защищать свои личные данные от посторонних приложений и веб-сайтов.

В ОС также встроен VPN-сервис, набор собственных приложений и технология мониторинга влияния сторонних программ на выбросы углерода, которая основана на измерении энергопотребления приложений. Работа встроенных сервисов основана на подписочной схеме в 15 франков в месяц (около 1,5 тыс. руб.).

Смартфон Punkt. MC02 оснащен 6,67-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, восьмиядерным чипом MediaTek Dimensity 900, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить при помощи карты памяти microSD.

На задней панели устройства разместили три камеры: основную на 64 Мп, ультраширокоугольную с разрешением 8 Мп и 2-мегапиксельный макромодуль. Спереди установлена селфи-камера на 24 Мп.

Аккумулятор емкостью 5500 мАч поддерживает проводную и беспроводную зарядки мощностью 18 Вт. Также заявлено наличие NFC и 3,5-мм разъема для наушников.