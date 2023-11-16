В России нашли новый осколок упавшего в 1922 году метеорита

Научный сотрудник сектора геодинамики Музея землеведения МГУ Михаил Винник в ходе поисковой экспедиции в Волгоградскую область обнаружил фрагмент метеорита Царев из малоизученной хвостовой части эллипса рассеяния метеоритного дождя. Изучение образца поможет воссоздать более полную картину падения и разрушения космического тела при входе в атмосферу, сообщает пресс-служба МГУ имени М.В. Ломоносова.

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В ходе исследования территории выпавшего в 1922 году метеоритного дождя в Волгоградской области был найден индивидуальный образец метеорита Царев.

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С помощью современных металлоискателей исследователи проводили поиск фрагментов внеземного вещества, чтобы изучить эллипс рассеяния космического тела при его разрушении после входа в атмосферу Земли. В результате недельного поиска был обнаружен небольшой фрагмент метеорита массой 80 г в хвостовой, мало изученной части эллипса рассеяния.

История метеорита Царев началась 6 декабря 1922 года, когда огромный метеоритный дождь выпал недалеко от села Царев Ленинского района Волгоградской области. Слух об этом событии разошелся по всей России. На предполагаемое место падения отправились многочисленные экспедиции, но найти метеорит никому не удавалось. Так как траектория и расстояние до болида были оценены неверно, поиски по горячим следам проводились не в том месте.

Метеорит был найден только в 1968 году совершенно случайно при распашке полей совхоза Ленинский. А первое официальное сообщение об этой находке было сделано еще через 11 лет. В последующие годы в Волгоградскую область постоянно отправлялись экспедиции. В середине 1980-х годов на площади около 15 км2 было собрано 82 образца общим весом 1,6 тонны. Найденные фрагменты позволили приблизительно оценить начальную массу Царева. Она могла достигать порядка 10 тонн. Метеорит Царев — наибольший по массе каменный метеорит, найденный в России в XX веке, и третий в мире, поэтому изучение данного метеоритного дождя имеет особое значение.

«Образец будет размещен в ближайшее время в метеоритной коллекции Музея землеведения МГУ. В дальнейшем мы планируем детально исследовать эллипс рассеяния метеоритного дождя Царев, в первую очередь хвостовую часть эллипса рассеяния», — отметил Михаил Винник.



«Собранные в разные интервалы времени отдельные фрагменты метеоритного дождя позволяют проследить динамику разрушения внеземного вещества, упавшего на Землю. Найденный образец поможет уточнить направление движения космического объекта. Данная находка показала необходимость проведения новых экспедиций с целью более детального изучения хвостовой части эллипса рассеяния. Тщательное исследование территории выпадения метеоритного дождя позволит воссоздать полную картину разрушения крупного космического тела — метеорита Царев. А это, в свою очередь, расширит наше понимание о степени опасности для планеты крупных космических объектов», — прокомментировал Михаил Винник.

Результаты исследований будут опубликованы в научном журнале Московского университета «Жизнь Земли».