Какие драгоценные металлы содержатся в обычном компьютере?

Практически каждое электронное устройство содержит в себе ценные металлы; как правило, чаще всего им выступает золото — оно встречается везде, от компьютеров до аэрокосмической индустрии. Портал Interesting Engineering рассказал, зачем инженеры используют золото в электронике.

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Почему золото используется в электронике

Если золото считается очень ценным материалом, то почему его так активно применяют в производстве электроники? Дело в том, что этот металл обладает довольно специфическими свойствами, которые делают его отличным материалом для сборки всяческих устройств. По факту, именно индустрия электроники является одним из главных потребителей золота.

Твердотельные электронные приборы обычно работают при низком напряжении и токе. Из-за этого питание может быть легко нарушено по вине коррозии или окисления контактов. Золото — отличное решение этой проблемы, т.к. оно выступает прекрасным проводником электричества и совершенно не подвергается коррозии. По этой причине электрические коннекторы, переключатели, реле, точки сварки, провода и другие компоненты часто покрываются золотым напылением.

Какие части компьютера содержат золото

Материнские платы и печатные платы . Края большей части элементов на платах покрыты золотом, т.к. там зачастую расположены коннекторы для проводов.

. Края большей части элементов на платах покрыты золотом, т.к. там зачастую расположены коннекторы для проводов. CPU . Конструкция процессоров подразумевает сотни маленьких, покрытых золотом пинов.

. Конструкция процессоров подразумевает сотни маленьких, покрытых золотом пинов. Плашки оперативной памяти.

Платы PCI.

Порты Ethernet.

GPU.

Периферийные компоненты.

Какие еще ценные металлы содержатся в компьютере