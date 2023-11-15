Археологи нашли глиняные таблички с утраченным древним языком

В Турции обнаружен секретный текст, написанный на древних глиняных табличках во времена Хеттской империи во втором тысячелетии до нашей эры.

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Об этом сообщает австралийский журнал ScienceAlert.

«Никто еще не знает, что говорит эта любопытная клинопись, но, похоже, это давно утерянный язык, существовавший более 3000 лет назад», – говорится в публикации.

Эксперты утверждают, что загадочная идиома не похожа ни на один другой древний письменный язык, встречающийся на Ближнем Востоке. При этом, по их словам, она, вероятно, имеет общие корни с другими анатолийскими языками (вымершая группа индоевропейских языков).

Руководитель археологических раскопок руин Хаттусы Андреас Шахнер отметил, что он почувствовал всю важность глиняной таблички, когда он взял ее в руки. Специалист обратил внимание на то, что табличка удивительно хорошо сохранилась по сравнению с более чем 25 000 другими, найденными в том же месте.