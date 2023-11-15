Археологи нашли глиняные таблички с утраченным древним языком
В Турции обнаружен секретный текст, написанный на древних глиняных табличках во времена Хеттской империи во втором тысячелетии до нашей эры.
Об этом сообщает австралийский журнал ScienceAlert.
«Никто еще не знает, что говорит эта любопытная клинопись, но, похоже, это давно утерянный язык, существовавший более 3000 лет назад», – говорится в публикации.
Эксперты утверждают, что загадочная идиома не похожа ни на один другой древний письменный язык, встречающийся на Ближнем Востоке. При этом, по их словам, она, вероятно, имеет общие корни с другими анатолийскими языками (вымершая группа индоевропейских языков).
Руководитель археологических раскопок руин Хаттусы Андреас Шахнер отметил, что он почувствовал всю важность глиняной таблички, когда он взял ее в руки. Специалист обратил внимание на то, что табличка удивительно хорошо сохранилась по сравнению с более чем 25 000 другими, найденными в том же месте.
Ранее сообщалось, что археологам в Китае удалось обнаружить остатки обнесенного стеной города бронзового века, в котором когда-то располагались дворец, ров, кладбища, жертвенные ямы, гончарные мастерские и бронзолитейный завод.