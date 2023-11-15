Samsung выпустит ноутбук с мощнейшим железом — Intel Core Ultra 9 и RTX 4070

Samsung готовится представить свою новую серию ноутбуков — Galaxy Book 4.

Samsung выпустит ноутбук с мощнейшим «железом»
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Она будет включать в себя и флагманскую модель Galaxy Book 4 Ultra, оснащенную мощнейшими компонентами. Устройство сможет похвастаться процессором Intel Core Ultra 9 185H и видеокартой NVIDIA RTX 4070.

Galaxy Book 4 Ultra обещает стать настоящим прорывом в мире портативных компьютеров. Он оснащен процессором с максимальной частотой до 5.1 ГГц и 24 МБ кэша L3, что обеспечивает высокую производительность для самых требовательных задач.

Экран устройства получит разрешение 2880 x 1800 пикселей, что обеспечит четкое и яркое изображение. Galaxy Book 4 Ultra также оснащен 1 ТБ NVMe SSD, обеспечивающим быструю загрузку и работу приложений, а также 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X для максимальной многозадачности.

Ожидается, что Samsung представит свой новые лэптопы вскоре после запуска серии процессоров Meteor Lake от Intel, запланированного на 14 декабря.

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