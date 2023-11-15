Новый процессор Snapdragon 7 Gen 3 окажется слабее Snapdragon 7+ Gen 2

В мире мобильных технологий намечается неожиданный поворот.

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Qualcomm готовится представить новый процессор Snapdragon 7 Gen 3, который, согласно последним утечкам, окажется менее мощным, чем его предшественник Snapdragon 7+ Gen 2. Эта информация была раскрыта известным инсайдером Digital Chat Station.

Snapdragon 7 Gen 3, как сообщается, будет произведен на 4-нанометровом техпроцессе TSMC, аналогично Snapdragon 7+ Gen 2.

Однако ключевое отличие заключается в структуре ядер: новый чип будет включать в себя одно основное ядро с тактовой частотой 2.63 ГГц, три производительных ядра с частотой 2.4 ГГц и четыре эффективных ядра с частотой 1.8 ГГц.

В то же время Snapdragon 7+ Gen 2 имеет более высокую максимальную частоту основного ядра – 2.91 ГГц.

В области графики новый чип будет оснащен GPU Adreno 720, в то время как его предшественник использовал Adreno 725. Эти изменения, по всей видимости, направлены на создание более доступных вариантов в среднем ценовом сегменте и снижение затрат для производителей оригинального оборудования (OEM).