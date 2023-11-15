Ученые назвали причины отравления тропических птиц ртутью

Американские ученые предположили, что массовое загрязнение ртутью, которое обнаружено в образцах крови и перьях тропических птиц, связано с добычей золота. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Ecotoxicology.

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Ученые проанализировали 2316 образцов крови и перьев 322 видов пернатых, обитающих в странах Центральной Америки, Южной Америки и Карибского бассейна. И выявили резкое превышение показателей ртути.

«Кустарная и мелкомасштабная добыча золота является крупнейшим сектором, загрязняющим окружающую среду ртутью, и на ее долю приходится почти 38% глобальных антропогенных выбросов», — отмечается в статье.

При разработке золотых месторождений ртуть применяется для амальгамации частиц золота и до 60% ее выбрасывается в отложения или смывается вниз по течению через хвосты горнодобывающих предприятий. Вблизи мест добычи золота концентрация ртути оказалась почти в четыре раза выше, чем в других районах, подчеркивается в статье.

Вырубка лесов и их сжигание также приводит к попаданию ртути в окружающую среду.

В итоге ученые пришли к выводу, что наиболее высокие показатели ртути в организмах хищных птиц, особенно водных.

«Виды, предпочитающие водные места обитания, демонстрировали самые высокие прогнозируемые и средние концентрации ртути. Они были значительно выше, чем у видов, предпочитающих горные вечнозеленые леса», — отметили ученые.

Они также предупредили, что ртуть приводит к ослаблению иммунитета у птиц и сокращению их популяции.