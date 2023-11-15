iPhone 16 и 17 получат улучшенные OLED-экраны

Apple сделала неожиданный шаг в разработке своих будущих моделей iPhone 16 и 17. Согласно последним слухам, оба устройства будут оснащены одинаковыми OLED-дисплеями с технологией M14.

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Это решение, по всей видимости, направлено на снижение затрат и оптимизацию производственного процесса.

Технология M14 OLED предлагает улучшенное воспроизведение цвета, точность, яркость и энергоэффективность.

Эти экраны используют усовершенствованные материалы для красных, зеленых и синих пикселей, что обеспечивает более качественное изображение.

Ожидается, что использование M14 OLED в двух последовательных поколениях iPhone позволит Apple сосредоточить ресурсы на других ключевых компонентах, таких как улучшенная камера, более мощные процессоры серии A или более прочный корпус из титана.

Такой подход к выбору комплектующих для грядущих iPhone может быть связан с желанием компании сбалансировать инновации и затраты.