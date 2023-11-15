Ученые развенчали миф о зависимости людей от телефонов

Ученые из Университета Гранады в Испании опровергли миф о том, что смартфоны вызывают зависимость. На самом деле людям трудно отказаться от виртуального общения, которое обеспечивают эти электронные устройства. Результаты исследования опубликованы в Psicothema.

© Unsplash

В исследовании приняли участие 86 испытуемых. Ученые разделили их на две группы. Добровольцы из первой группы должны были выполнить задание — написать сообщение на WhatsApp людям, с которыми они чаще всего переписываются. Участникам нужно было сказать, что они собираются поучаствовать в увлекательном квесте с использованием виртуальной реальности. Испытуемые из второй группы не писали своим друзьям и знакомым. Затем организаторы исследования попросили всех участников положить телефоны экраном вниз, отключить звук и приступить к погружению в виртуальную реальность, как было описано в сообщении.

На протяжении всего эксперимента ученые измеряли электродермальную активность кожи добровольцев. Это параметр, используемый в качестве индикатора активности автономной нервной системы. Иными словами, такая активность может отражать физиологический показатель тревожности.

Оказалось, что участники из первой группы были более напряженными во время взаимодействия с виртуальной реальностью и в тот момент, когда ученые попросили их отложить смартфоны. Кроме того, когда пользоваться телефоном стало разрешено, они испытали сильное эмоциональное возбуждение.