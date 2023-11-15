Эксперт рассказал о механизме утечки телефонных номеров мошенникам

Глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов заявил, что защитить свой номер от попадания к телефонным мошенникам почти невозможно — все номера рано или поздно оказываются в «утекших» базах данных. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.

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Ульянов отметил, что при заполнении анкет в магазинах, салонах и различных организациях клиенты всегда оставляют свой номер. Даже если анкета была бумажной, информацию из нее позже загружают в электронную базу данных.

«А дальше большой вопрос — каким образом эта база будет обрабатываться, будет ли она должным образом защищена или нет, утечка произойдет по злому умыслу или случайно?» — рассказал эксперт.

После утечки номер может использоваться как для безобидных, но надоедливых спам-обзвонов, так и для мошеннических звонков, особенно, если кроме ФИО владельца номера к злоумышленникам попала дополнительная информация — к примеру о его банке.

Ульянов рассказал, что сократить количество нежелательных звонков можно, установив на смартфон антиспам-программу —среди них есть те, которые сразу блокируют звонки, другие же просто распознают номер и показывают пометку «Подозрение на спам».

Эксперт добавил, что можно завести номер телефона, который не будет использоваться для регистраций.

«Но какой смысл в таком номере — неочевидно. Разве что для какого-то узкого круга знакомых, которые будут на него звонить», — заключил он.