Эксперт рассказал о механизме утечки телефонных номеров мошенникам
Глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов заявил, что защитить свой номер от попадания к телефонным мошенникам почти невозможно — все номера рано или поздно оказываются в «утекших» базах данных. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.
Ульянов отметил, что при заполнении анкет в магазинах, салонах и различных организациях клиенты всегда оставляют свой номер. Даже если анкета была бумажной, информацию из нее позже загружают в электронную базу данных.
«А дальше большой вопрос — каким образом эта база будет обрабатываться, будет ли она должным образом защищена или нет, утечка произойдет по злому умыслу или случайно?» — рассказал эксперт.
После утечки номер может использоваться как для безобидных, но надоедливых спам-обзвонов, так и для мошеннических звонков, особенно, если кроме ФИО владельца номера к злоумышленникам попала дополнительная информация — к примеру о его банке.
Ульянов рассказал, что сократить количество нежелательных звонков можно, установив на смартфон антиспам-программу —среди них есть те, которые сразу блокируют звонки, другие же просто распознают номер и показывают пометку «Подозрение на спам».
Эксперт добавил, что можно завести номер телефона, который не будет использоваться для регистраций.
«Но какой смысл в таком номере — неочевидно. Разве что для какого-то узкого круга знакомых, которые будут на него звонить», — заключил он.
Ранее в ВТБ предупредили о новой схеме мошенничества на площадках объявлений — людям звонят через знакомые им приложения и выманивают у них информацию, а затем и деньги. Сначала продавцу из объявления якобы звонит другой пользователь приложения и пытается узнать у него номер карты, а через несколько дней — «сотрудник службы безопасности банка» или «силовых ведомства», который сообщает, что карта была скомпрометирована.