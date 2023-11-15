Apple продлила бесплатный доступ к экстренной спутниковой связи для iPhone 14 и 15. Компания объявила на своем сайте, что владельцы этих смартфонов смогут бесплатно отправлять текстовые сообщения экстренным службам в 16 странах и регионах до конца 2024 года.

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Сервис Apple Emergency SOS был запущен вскоре после презентации iPhone 14. Он позволяет владельцам смартфонов использовать спутниковую связь для отправки сигнала SOS экстренным службам в случае отсутствия сотового соединения. Как уверяет Apple, за год сервис спас жизни ее пользователей во многих регионах мира.

В России нововведение так и не было запущено.

Кроме того, для iPhone представлены другие спутниковые сервисы, такие как служба помощи на дороге, которая соединяет водителей с Американской автомобильной ассоциацией. Функция «Локатор» позволяет поделиться своим местоположением через спутник с друзьями и родственниками. Crash Detection определяет ДТП и автоматически вызывает экстренную помощь.