Зарождение жизни на Земле связали с «прыгающими» кометами

Британские ученые представили новую теорию, объясняющую, как молекулярные строительные блоки для жизни оказались на Земле. Согласно их выводам, их принесли кометы.

© NASA

Чтобы доставить органический материал к поверхности, комета должна лететь сравнительно медленно – не более 15 км/сек. При более высокой скорости молекулы сгорели бы при входе в атмосферу.

Команда Кембриджского университета провела компьютерное моделирование. Они определили, что самым благоприятным местом для зарождения жизни посредством комет являются системы типа «горошины в стручке».

Планеты в таких системах расположены близко друг к другу. Комета способна «прыгать» с орбиты одной планеты к другой, постепенно замедляя движение до нужных показателей.

Предыдущие исследования показали, что кометы содержат ряд строительных блоков для жизни, известных как пребиотические молекулы. Среди них, к примеру – цианистый водород (HCN), устойчивый к высоким температурам и способный выдержать прохождение сквозь атмосферу.

Ученые предположили, что жизнь на Земле могла возникнуть благодаря кометам. Те же процессы, возможно, происходили и у других звезд. Подобные исследования помогают определить наиболее перспективные места для поисков внеземных живых организмов.