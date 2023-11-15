В Норвегии нашли древнейшее в Скандинавии захоронение корабля

Норвежские археологи обнаружили старейший во всей Скандинавии захороненный корабль. Его приблизительно датировали 700 годом нашей эры. Находку сделали в муниципалитете Лека округа Тренделаг.

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Ученые исследовали 60-метровый курган Херлаугсхауген, который упоминается в исторических сагах как место захоронения короля Хроллауга. Это один из крупнейших курганов Норвегии.

Раскопки там начались еще в XVIII веке. Находки включали что-то вроде стены, железные гвозди, бронзовый чайник, кости животных и человеческий скелет в сидячей позе с мечом. В 1920-х годах все артефакты исчезли; скелет некогда демонстрировали в Кафедральной школе Тронхейма как останки Хроллауга, но достоверно его так и не идентифицировали.

Авторы нового исследования решили более точно датировать курган и выяснить, есть ли внутри корабль. При раскопках они обнаружили большое гвозди, которые являются явным признаком захоронения корабля.

Находка показала, что еще в эпоху Меровингов (приблизительно с 550 по 800 год нашей эры) у местных жителей был обычай погребать корабли. Еще до викингов люди научились строить большие корабли и, очевидно, хорошо разбирались в морском деле. Торговля и морская деятельность помогали региону процветать наряду с сельским хозяйством, сообщает Arkeonews.