Что такое Arduino: миниатюрная плата для домашних роботов

Arduino — один из самых популярных инструментов среди инженеров-энтузиастов и, по совместительству, незаменимая вещь в доморощенной робототехнике. Портал SlashGear рассказал, что это такое и зачем нужна миниатюрная плата.

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Что такое Arduino

Если вы знакомы с Raspberry Pi и вам нравится этот гаджет, то велика вероятность, что вам понравится и Arduino. На первый взгляд два устройства очень похожи друг на друга, но между ними есть несколько важный различий. Raspberry Pi — миниатюрный компьютер, который не требует предварительной подготовки; его можно достать из коробки и сразу встроить в какой-нибудь проект. Arduino же — печатная плата, которую можно запрограммировать для любых задач.

При помощи Arduino можно создать самые разные вещи: от умного мусорного ведра до собственного светофора. Для этого потребуется определенная степень сноровки и технической подкованности, т.. устройство не будет работать сразу из коробки. К тому же, Arduino бесполезна без дополнительной электроники: сенсоров, сервомоторов и других деталей.

Если вы хотите изучить Arduino из любопытства, то будьте готовы к периоду обучения. В Сети можно найти огромное множество обучающих видео и руководств, поэтому вы вполне сможете создать маленький проект своими силами.

Зачем нужна Arduino

Создание всяческих роботов на Arduino — это превосходное хобби для тех, кто хочет немного прокачать свои навыки программирования. Постепенно двигаясь от мелких проектов к крупным, можно узнать много нового о свойствах различных плат, микроконтроллерах и других деталях схем.