В Нью-Йорке запустят аэротакси для полетов в аэропорты

В Нью-Йорке планируется запустить аэротакси, которые будут доставлять пассажиров в аэропорты.

© Мир 24

О проекте аэротакси рассказал мэр города Эрик Адамс. По его словам, запустить первые воздушные такси планируется в 2025 году. Это позволит снизить загруженность дорог и уровень вредных выбросов в атмосферу.

Перевозить пассажиров планируется электролетами. Подсчитано, что путь, например, от Манхэттена до аэропорт им. Джона Кеннеди будет занимать семь минут вместо 50-ти, как сейчас. О тарифах таких перелетов пока не сообщается, пишет издание Techcrunch.