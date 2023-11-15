Аэротакси для полетов в аэропорты запустят в Нью-Йорке

В Нью-Йорке планируется запустить аэротакси, которые будут доставлять пассажиров в аэропорты.

В Нью-Йорке запустят аэротакси для полетов в аэропорты
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О проекте аэротакси рассказал мэр города Эрик Адамс. По его словам, запустить первые воздушные такси планируется в 2025 году. Это позволит снизить загруженность дорог и уровень вредных выбросов в атмосферу.

Перевозить пассажиров планируется электролетами. Подсчитано, что путь, например, от Манхэттена до аэропорт им. Джона Кеннеди будет занимать семь минут вместо 50-ти, как сейчас. О тарифах таких перелетов пока не сообщается, пишет издание Techcrunch.

Ранее первую в мире пилотируемую летающую тарелку запустили в Китае. Устройство имеет шесть воздуховодов и 12 лопастей винта для вертикального взлета и посадки.