Обнаружена замедляющая процесс клеточного старения молекула

Команда специалистов из Института Бака по исследованию старения обнаружила молекулу, которая замедляет процесс клеточного старения за счет сохранения здоровья митохондрий. Результаты работы опубликованы в журнале Nature Aging.

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Митохондрии — органеллы клеток, крошечные «станции» по производству энергии. Правильная их работа связана со здоровьем всего организма и большей продолжительностью жизни.

Теперь авторам удалось выявить натуральное соединение под названием MIC, которое обеспечивает здоровое функционирование митохондрий. Это происходит благодаря стимуляции митофагии — процессу удаления и переработки поврежденных митохондрий в многоклеточных организмах.

Само соединение представляет собой кумарин — природное биоактивное вещество, обладающее антикоагулянтными, антибактериальными, противогрибковыми, противовирусными, противоопухолевыми и антигипергликемическими свойствами. Кроме того, кумарины являются антиоксидантами с нейропротекторным действием. Этот класс соединений содержится во многих растениях, например, в корице.

В эксперименте на нематодах C. elegans MIC уменьшило патологию в моделях нейродегенеративных заболеваний. В последующих испытаниях на мышечных клетках мыши молекула улучшила функцию митохондрий.