Рекордный космический взрыв достиг атмосферы Земли

Вспышка излучения новорожденной черной дыры, находящейся на расстоянии в несколько миллиардов световых лет, достигла Земли и оказала воздействие на верхние слои атмосферы. Наблюдения за ней провели астрофизики из Университета Аквилы и Национального института астрофизики в Италии.

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Гамма-всплеск GRB 221009A был зарегистрирован 9 октября 2022 года. Он произошел в 2,4 миллиардах световых лет от Земли. Его энергия составила 18 тераэлектронвольт, что считается самым ярким космическим взрывом в истории.

В ходе нового исследования ученые определили, что взрыв вызвал значительные колебания электрического поля ионосферы Земли на высоте около 500 километров. Они использовали как спутниковые наблюдения, так и новую, специально разработанную аналитическую модель.

Гамма-излучение является наиболее энергичной частью электромагнитного спектра. Энергия фотонов гамма-излучения в миллиард-триллион раз превышает энергию фотонов видимой части спектра. Такое излучение испускается сверхновыми и гиперновыми звездами, а также вспышками на Солнце.

С помощью телескопов ученые могут отслеживать взаимодействие гамма-излучения с верхними слоями атмосферы Земли. Событие GRB 221009A оказалось настолько мощным, что его последствия были сравнимы с последствиями солнечной вспышки.

По словам ученых, эффект был «огромным». Сам гамма-всплеск длился всего около семи минут. При этом зафиксированное воздействие на ионосферу сохранялось около 10 часов.

«Беспрецедентный поток фотонов, связанный с GRB221009A, глубоко повлиял на проводимость ионосферы Земли, вызвав сильное возмущение не только в нижней части ионосферы, где его обычно наблюдают с помощью наземных антенн, но и в верхней», – отметили исследователи.

Ученые добавили, что подобные исследования могут помочь нам лучше понять и смоделировать воздействие отдаленных взрывов на атмосферу Земли, сообщает Nature Communications.