«Приносящую сюрпризы» бабочку причислили к новому роду и виду

Энтомологи открыли новый вид ночной бабочки, обитающей в Хорватии. Его назвали Mirlatia arcuata, что означает «приносящая сюрпризы».
Двух неизвестных науке бабочек – самца и самку – поймали еще в начале 1980 годов в поселке Подгора на юге страны. Однако в то время их не описали. Сами же насекомые долгое время кочевали по частным коллекциям, пока их не приобрел австрийский энтомолог Тони Майр. Он не нашел описания доставшегося ему экземпляра и пришел к выводу, что данных попросту не существует.
В 2022 году ученые сформировали исследовательскую группу для идентификации таинственной бабочки. В начале ноября 2023 года насекомое было окончательно отнесено к новому роду и виду.
По данным исследователей, Mirlatia arcuata принадлежит к подсемейству Larentiinae, но кардинально отличается от всех его представителей. Место обитания «приносящей сюрпризы» находится неподалеку от побережья Адриатического моря. Там преобладают известняковые скалы и осыпи. Этим обусловлена светлая окраска крыльев насекомых, благодаря которой им удается оставаться не замеченными на камнях, пишет журнал ZooKeys.
Ранее сообщалось, что ученые из Музея естественной истории Лондона описали неизвестный род бабочек. Его назвали в честь Саурона – персонажа саги «Властелин колец» Дж.Р.Р. Толкина.