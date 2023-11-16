«Приносящую сюрпризы» бабочку причислили к новому роду и виду

Энтомологи открыли новый вид ночной бабочки, обитающей в Хорватии. Его назвали Mirlatia arcuata, что означает «приносящая сюрпризы».

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Двух неизвестных науке бабочек – самца и самку – поймали еще в начале 1980 годов в поселке Подгора на юге страны. Однако в то время их не описали. Сами же насекомые долгое время кочевали по частным коллекциям, пока их не приобрел австрийский энтомолог Тони Майр. Он не нашел описания доставшегося ему экземпляра и пришел к выводу, что данных попросту не существует.

В 2022 году ученые сформировали исследовательскую группу для идентификации таинственной бабочки. В начале ноября 2023 года насекомое было окончательно отнесено к новому роду и виду.

По данным исследователей, Mirlatia arcuata принадлежит к подсемейству Larentiinae, но кардинально отличается от всех его представителей. Место обитания «приносящей сюрпризы» находится неподалеку от побережья Адриатического моря. Там преобладают известняковые скалы и осыпи. Этим обусловлена светлая окраска крыльев насекомых, благодаря которой им удается оставаться не замеченными на камнях, пишет журнал ZooKeys.