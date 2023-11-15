Apple планировала выпустить iPhone 9 вместо iPhone X

Удивительное открытие — в сеть слили фотографии, на которых изображен прототип устройства Apple, так и не поступившего в серийное производство. Речь, внезапно, об iPhone 9.

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Устройство, которое, по слухам, должно было стать первым iPhone без рамок и кнопок, существенно отличался от своих предшественников по дизайну.

В iPhone 9 предполагалось отказаться от кнопки Home, которая была характерна для предыдущих моделей iPhone, и перенести датчик отпечатков пальцев на заднюю панель, как во многих Android-смартфонах того времени.

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Однако по причинам, которые пока не разглашаются, Apple решила отказаться от выпуска этой модели. Несмотря на то, что процесс сборки был практически отлажен, а компания Foxconn уже подготовила партию рабочих прототипов, технологический гигант выбрал другой путь.

Вместо этого Apple выпустила iPhone X, который представил новый дизайн и форм-фактор, продолжающий оказывать влияние на флагманские смартфоны производителя и сегодня.