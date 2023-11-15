В России заблокируют VPN-протокол Shadowsocks

Роскомнадзор планирует ограничить VPN-сервисы, использующие популярный протокол Shadowsocks. Его создали в Китае для обхода блокировок и используют в основном белые хакеры в сфере кибербезопасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ», который ознакомился с письмом Минтранса от 10 ноября.

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Из письма следует, что Роскомнадзор может блокировать VPN-сервисы через централизованное управление сетью общего пользования (с помощью ТСПУ, которые установлены на сетях операторов связи), и для обеспечения работы информсистем. Чтобы избежать нарушения работы российских компаний, использующих VPN, ведомство запросило у них информацию об используемом софте. На основе этой информации будет составлен «белый список» ПО, разрешённый к использованию.