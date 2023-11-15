Авторы ChatGPT начали разработку ИИ нового поколения GPT-5

OpenAI, разработчики ChatGPT, приступили к реализации амбициозного проекта по созданию искусственного интеллекта нового поколения — GPT-5.

Это достижение рассматривается как значительный шаг на пути к достижению конечной цели компании — созданию AGI (Artificial General Intelligence), нейронной сети с интеллектом на уровне человека.

Сэм Альтман, генеральный директор OpenAI, сообщил Financial Times, что команда активно работает над нейронной сетью GPT-5, считая, что она обладает значительным потенциалом.

В настоящее время компания ищет дополнительные инвестиции от Microsoft, чтобы поддержать этот проект. Полученные средства пойдут не только на поддержку разработки GPT-5, но и на создание AGI.

Новая языковая модель корпорации обещает быть более совершенной, чем существующая GPT-4. Хотя конкретные области, в которых GPT-5 окажется более совершенной, еще не раскрыты, разработчики признают, что для обучения новой ИИ требуется значительно больше ресурсов и данных, чем для ее предшественников.