Самый быстрый интернет запустили в Китае

Интернет-кабель с рекордной скоростью в 1,2 терабита в секунду был разработан в Китае. Данный проект является результатом сотрудничества Университета Цинхуа, оператора China Mobile и компаний Huawei Technologies и Cernet Corporation. Эксплуатация волоконно-оптического интернет-кабеля с высочайшей в мире скоростью передачи данных в 1,2 терабита в секунду началась в Китае. Это равносильно тому, что за одну секунду можно передать 150 кинофильмов в формате HD.

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Кабель, длина которого более 3 тыс. км, соединил Пекин, Ухань и Гуанчжоу. Его подключили к сети в июле этого года. После окончания испытаний он полноценно стал работать. Cкорость передачи данных превышает ближайшие по этому показателю похожие проекты в США до десяти раз. Ученые ожидали, что такие технологии станут доступны после 2025 года.

Данный проект осуществлен в рамках создания в Китае системы высокоскоростной интернет-связи между образовательными и научными центрами под названием Cernet. Особенностью такой работы считается то, что все программное обеспечение и оборудование было произведено в Китае. Это повышает его независимость, передает South China Morning Post.