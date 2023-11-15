В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S24 и S24+

В мире технологий разгорается новый вихрь волнения: дизайн будущих смартфонов Galaxy S24 и S24+ от Samsung был раскрыт благодаря качественным макетам, утекшим в сеть.

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Эти модели, ожидаемые на мероприятии Galaxy Unpacked 2024, уже вызывают бурные обсуждения среди поклонников и аналитиков.

Согласно утечке, оба флагмана, Galaxy S24 и S24+, будут представлены в белом цвете. Слив демонстрирует знакомый дизайн с изогнутыми углами.

Однако, несмотря на внешнюю схожесть с предшественниками, ожидается, что основное внимание Samsung уделила внутренним улучшениям. Это подтверждается отсутствием значительных изменений во внешнем виде устройств.

Wccftech

Изображения макетов, опубликованные Сонни Диксоном, позволяют рассмотреть смартфоны с разных ракурсов.

На них видно одно отверстие для динамика и лоток для SIM-карты. Также заметна тройная задняя камера и несколько микрофонов, расположенных сверху и снизу устройств.