В Сети появились фото макетов Samsung Galaxy S24 и S24+

Дизайн Galaxy S24 и S24+ утек в сеть. Спасибо качественным макетам новинок
В мире технологий разгорается новый вихрь волнения: дизайн будущих смартфонов Galaxy S24 и S24+ от Samsung был раскрыт благодаря качественным макетам, утекшим в сеть.
Эти модели, ожидаемые на мероприятии Galaxy Unpacked 2024, уже вызывают бурные обсуждения среди поклонников и аналитиков.
Согласно утечке, оба флагмана, Galaxy S24 и S24+, будут представлены в белом цвете. Слив демонстрирует знакомый дизайн с изогнутыми углами.
Однако, несмотря на внешнюю схожесть с предшественниками, ожидается, что основное внимание Samsung уделила внутренним улучшениям. Это подтверждается отсутствием значительных изменений во внешнем виде устройств.
Изображения макетов, опубликованные Сонни Диксоном, позволяют рассмотреть смартфоны с разных ракурсов.
На них видно одно отверстие для динамика и лоток для SIM-карты. Также заметна тройная задняя камера и несколько микрофонов, расположенных сверху и снизу устройств.
Пока что нет информации о внутренних компонентах, таких как логические платы, но это не умаляет интереса к предстоящим новинкам. Возможно, в ближайшем будущем появятся еще более подробные утечки.