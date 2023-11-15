Дуров анонсировал интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple

Интерфейс Telegram в дополненной реальности от Apple для очков смешанной реальности Vision Pro анонсировал в своем Telegram-канале основатель Telegram Павел Дуров. Он опубликовал видео интерфейса с подписью «Telegram для VisionOS», передает РИА Новости.

Интерфейс Telegram для очков дополненной реальности похож на интерфейс приложения в десктопной версии. Но разница все же есть — панель, с помощью которой можно перейти в разделы звонков, настроек, сообщений и контактов, расположена на отдельном островке слева. Медиафайлы в очках дополненной реальности будут разворачиваться на всю ширину экрана, а стикерам в чате планируют подарить дополнительные анимации.

Ранее в июне компания Apple презентовала общественности гарнитуру дополненной реальности Vision Pro. Внешне она напоминает массивную маску для подводного плавания со шнуром на боку. Предполагается, что этот шнур нужен для подключения к очкам внешнего аккумулятора, который обеспечивает устройству до двух часов работы.