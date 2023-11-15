Какие MacBook стоит покупать сейчас: M3 против M2 и M1

На YouTube-канале Rozetked рассказали о характеристиках современных MacBook на процессорах М1, М2, М3. Стоит ли для работы брать модель с М3?

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MacBook Pro 16" с M3 Pro - идеальное решение для тех, кому не хватает мощности М1 Pro/M1 Max. В комплекте с ноутбуком идёт кабель, зарядка на 140 Вт, наклейки. MacBook Pro 16" с M3 Pro в базовой комплектации идёт с 18 ГБ оперативной памяти.

Результаты процессоров в синтетических тестах вы можете увидеть ниже на изображении.

Если вы вместо MacBook Pro 14" на M3 думаете взять Pro 14" на M2 Pro, то это имеет смысл. Но лишь в том случае, если стоить они будут одинаково. Вы получите в итоге такую же производительность и на 30% мощнее графику. Единственный плюс 14-дюймовой версии MacBook Pro на M3 - более яркий экран (яркость выше 100 нит). Также версию Pro 14" на M3 лучше брать с 16 ГБ оперативной памяти.

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Rozetked

Вот на что вы можете ориентироваться при выборе MacBook.

Прежде всего, о процессорах М1. Их мощность ведущий взял за 100% (см. таблицу на изображении выше). Далее, М1 Pro тогда будет иметь 150% мощности от М1, M1 Max - 300% и M1 Ultra - 500%. Точно так же высчитываются варианты мощности М2, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, M3, M3 Pro и M3 Max. Однако нельзя забывать, что существуют и разные версии конкретных процессоров.

Вывод