Apple выпустила обновление для неожиданного устройства

Компания Apple выпустила новую прошивку для стилуса Apple Pencil образца 2023 года, которое имеет разъем USB-С. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Новая версия ПО для гаджета получила номер 10М5164. И это единственная информация, которая известна журналистам о прошивке, поскольку Apple обычно не описывает программные апдейты для аксессуаров.

В MacRumors предполагают, что для установки 10М5164 на Apple Pencil достаточно будет подключить стилус при помощи кабеля с двумя коннекторами USB-С к iPad.

Релиз Apple Pencil образца 2023 года состоялся осенью. От своих предшественников новая модель отличается наличием разъем USB-С, а также отсутствием ряда реализованных ранее функций. К последним относится, например, отсутствие возможности отслеживания силы нажатия.