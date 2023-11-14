Геологи выяснили, как воды Земли влияют на недра планеты

Американские геологи из Университета штата Аризона выяснили, что поверхностные воды Земли могут проникать глубоко в недра планеты и трансформировать внешний слой ее ядра. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Geoscience.

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Ученые выяснили, что на протяжении миллиардов лет вода уходила вглубь благодаря движению тектонических плит. Достигнув границы ядра и мантии примерно в трех километрах от поверхности, жидкость вызывает глубокое химическое взаимодействие, изменяющее структуру ядра.

Эта реакция формирует богатый водородом и бедный кремнием слой, превращая самую верхнюю внешнюю область ядра в пленкоподобную структуру. Кроме того, в результате процесса образуются кристаллы кремнезема, которые поднимаются и интегрируются в мантию.

Согласно расчетам, этот модифицированный жидкометаллический слой окажется менее плотным и с уменьшенными сейсмическими скоростями.

«В течение многих лет считалось, что обмен между ядром Земли и мантией невелик. Однако наши недавние эксперименты при высоком давлении показывают другую историю. Мы обнаружили, что когда вода достигает границы ядра и мантии, она вступает в реакцию с кремнием в ядро, образующее кремнезем», — отметил ведущий автор исследования Дэн Шим.