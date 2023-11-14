Ученые пришли к выводу, что ошибались насчет размеров Солнца

Размеры Солнца могут быть чуть меньше, чем полагают стандартные оценки. К такому выводу пришли американские астрофизики из Кембриджского университета. Исследование опубликовано в научном журнале Astrophysics.

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С 1970-х годов принято считать, что радиус нашей звезды составляет 695 тыс. 990 километров. Однако в 1990-х годах ученые предположили, что реальный размер светила где-то на 0,03-0,07% меньше данного показателя. На это указало изучение волн на солнечной поверхности.

Их гипотезу подтвердило недавнее исследование, показавшее, что реальный радиус Солнца составляет 695 тыс. 780 км, а диаметр — 1 млн 391 тыс. 560 км. Хотя разница составляет лишь сотые доли процента, это уточнее важно для будущих исследований. Без точных показателей астрофизики могут сделать ошибочные выводы о тонких элементах внутренней структуры звезды.