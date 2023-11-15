Три магнитные бури ожидаются на Земле в ноябре

До конца ноября на Земле ожидаются три магнитные бури.
Магнитная буря уровня G1 (слабая) пройдет 22 ноября. Геомагнитные возмущения того же уровня прогнозируются на 24 и 25 ноября. 23 ноября магнитосфера будет возбужденной, но не достигнет значений бури.
До конца года возможно неоднократное повторение магнитных бурь уровня G3 – об этом предупредил заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований Сергей Богачев, пишет News.ru.
«Активность Солнца растет, снижения не предвидится. Еще два года как минимум бури такого уровня будут регулярно повторяться. Вероятность повторения до Нового года довольно велика», – сказал специалист.
Магнитные бури подразделяются на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). При слабых бурях возможны головная боль, слабость, сонливость, снижение внимания.
Ранее магнитная буря вызвала редкое полярное сияние в красно-зеленых тонах.