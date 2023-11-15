Россияне рассказали, в каком возрасте ребенок должен иметь телефон

Большинство (58%) россиян считают, что первый телефон нужно покупать детям в семь лет, когда они начинают ходить в школу, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 6,5 тыс. человек.

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При этом 26% опрошенных считают, что в этом возрасте им стоит приобретать только кнопочный гаджет, смартфон же стоит покупать не раньше 10 лет. 7% предложили ввести запрет на использование смартфонов для всех несовершеннолетних.

Еще 4% ответили, что телефоны можно покупать детям в возрасте четырех-пяти лет, чтобы они сразу приобщались к технологиям. По их мнению, никакого вреда от этого для них не будет, если они будут пользоваться ими с разрешения родителей и в ограниченное время. 1% респондентов считают, что такой подарок можно сделать в возрасте трех лет. Оставшиеся 3% затруднились ответить на вопрос.