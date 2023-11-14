Создатели Nothing Phone сделали iMessage для Android

Создатели смартфона Nothing Phone представили аналог iMessage для Android. На данный момент приложение находится на стадии бета-тестирования, а также доступно владельцам Phone (2) в США, Канаде, Великобритании и ЕС.

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Видео доступно на YouTube-канале Nothing. Права на видео принадлежат Nothing.

Nothing Chats — это приложение, разработанное в сотрудничестве с Sunbird, которое позволяет напрямую обмениваться сообщениями с другими пользователями. Больше деталей можно узнать на официальном сайте компании.