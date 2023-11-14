"Выдающийся" наконечник копья бронзового века найден в Польше

Воеводское управление охраны памятников в Люблине сообщило о том, что близ указанного города археологи обнаружили на удивление хорошо сохранившийся кремневый наконечник копья. Эксперты говорят, что изделие было изготовлено поистине выдающимся мастером.

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Краткий отчет об открытии публикует Nauka w Polsce. Кремневый наконечник копья был найден в городке Лубиче-Крулевское, на территории Люблинского воеводства. Артефакт датируется эпохой раннего бронзового века, он был создан в период между 1990 и 1750 годом до нашей эры. Сообщается, что после проведения лабораторных исследований артефакт будет отправлен на хранение в краеведческий музей.

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По словам реставратора Дариуша Копцовского, наконечник копья сохранился полностью. Причем найден он был во многом случайно. Рабочие привезли в город грунт, предназначенный для выравнивания площадки под строительство дома. В этом грунте и был замечен необычный камень, оказавшийся грозным оружием почти 4000-летней давности.

"Место, где был собран этот грунт, в настоящее время не установлено, поэтому мы не знаем, откуда взялся инструмент. Мы продолжим наше расследование", - отметил Копцовский.

По его словам, общая длина наконечника составляет 18 сантиметров, ширина на наибольшем участке достигает 6,2 сантиметра, а толщина - всего 0,9 сантиметра. Длина лезвия составляет 12 сантиметров. Эксперты указывают на уникальный характер находки, поскольку предметы такого типа очень редко встречаются на поверхности земли. Как правило, такие наконечники раскапывают в древних захоронениях, куда их укладывали в качестве погребальных подношений.

Наконечник не имеет каких-либо следов использования и повреждений, на его поверхности не обнаружено изломов, трещин и сколов. Это говорит о том, что он не использовался по назначению. Возможно, артефакт действительно был изготовлен специально для проведения погребального обряда. Кстати, предварительная экспертиза показала, что острие было изготовлено из волынского кремня темно-серого цвета.