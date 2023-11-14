Над поверхностью Солнца замечено неопознанное сияние

Международная команда ученых зафиксировало таинственное радиоизлучение, похожее на полярное сияние, которое буквально зависло над одним из солнечных пятен.

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Как сообщает Phys.org, ученые обнаружили радиоизлучение над солнечным пятном, подобное тем, которые ранее наблюдались только в полярных регионах Земли и некоторых других планет и звезд. Полностью исследование можно найти в журнале Nature Astronomy. Открытие совершили астрономы из Центра солнечно-земных исследований Технологического института Нью-Джерси (NJIT-CSTR).

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Аномалию они заметили в ходе радионаблюдения. Необычное излучение было зафиксировано на высоте около 40 тысяч километров над относительно темным и холодным участком на Солнце. Оно буквально зависло над солнечным пятном. Исследователи говорят, что излучение имеет некоторые общие характеристики с полярными сияниями, обычно наблюдаемыми в магнитосферах Земли, Юпитера и Сатурна, а также некоторых звезд с малой массой. Однако на Солнце ничего подобного ранее не наблюдали.

"Мы обнаружили своеобразный тип длительных поляризованных радиовсплесков, исходящих от солнечного пятна и длящихся более недели, - говорит ведущий автор исследования Сиджи Ю. - Это открытие дает новое понимание происхождения интенсивных солнечных радиовсплесков. Это совершенно не похоже на типичные кратковременные солнечные радиовсплески, которые обычно длятся минуты или часы. Это захватывающее открытие, которое может изменить наше понимание звездных магнитных процессов".

Авторы работы пишут, что недавно обнаруженное радиоизлучение появилось там, где магнитные поля на поверхности Солнца особенно сильны. Этим оно отличается от хорошо известных науке солнечных бурь - как спектрально, так и по времени. Более холодные и сильно намагниченные области солнечных пятен создают благоприятную среду для возникновения такого излучения, объясняют исследователи. Этим они похожи на полярные сияния планет.

"Однако, в отличие от земных полярных сияний, выбросы в солнечных пятнах происходят на частотах от сотен тысяч кГц до примерно 1 миллиона кГц - это прямой результат того, что магнитное поле солнечного пятна в тысячи раз сильнее, чем у Земли", - отмечает Сиджи Ю.

Соавтор исследования Рохит Шарма добавляет: наблюдения показывают, что обнаруженные радиовсплески не обязательно связаны с периодами солнечных вспышек.

"Вместо этого спорадическая вспышечная активность в близлежащих активных областях, по-видимому, перекачивает энергичные электроны в крупномасштабные петли магнитного поля, закрепленные на солнечном пятне, которые затем приводят в действие радиоизлучение внеземного космического пространства над этим регионом", - говорит он.