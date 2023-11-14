Коллекцию монет и драгоценностей отыскали в "северных Помпеях"

Итальянские археологи при проведении изыскательских работ в древнеримском городе Клатерна обнаружили богатую коллекцию римских монет, возраст которых составляет около 2000 лет.

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Об открытии со ссылкой на Министерство культуры Италии сообщает Heritage Daily. Город Клатерна расположен на территории современного итальянского муниципалитета Виа Эмилия, между колониями Бонония и Форум Корнелия. Считается, что он был основан во втором веке до нашей эры и был постоянно заселен до распада Римской империи. Затем город был внезапно брошен, поэтому итальянские археологи называют его "северными Помпеями", проводя аналогию с южным городом, погибшим почти 2000 лет назад при извержении Везувия.

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В ходе последних раскопок археологи обнаружили более 3000 римских монет. Клад состоит в основном из серебряных и бронзовых изделий. Самой любопытной из находок оказалась редкая серебряная монета республиканской эпохи, датированная 97 годом до нашей эры. Кстати, она была найдена в коридорах недавно раскопанного древнего театрального комплекса.

Помимо монет археологи нашли большое количество драгоценных камней с гравюрами, посвященными различным римским божествам. По мнению исследователей, сделанные открытия указывают на то, что Клатерна был гораздо более важным городом в древности, чем считалось до сих пор. Раньше ученые расценивали его как транзитный город римского мира, стоявший на пересечении торговых путей.

"Теперь мы видим, что это был крупный торговый центр, имевший прямые контакты с Римом, - говорит государственный секретарь Италии по культуре Лючия Боргонцони. - Учитывая важность и количество обнаруженных к настоящему времени предметов, это, вероятно, были "северные Помпеи".