Экологи опровергли популярную теорию о древней Европе

Новое исследование, проведенное большой командой экологов, биологов, географов и геологов, показывает, что древняя Европа не была полностью покрыта лесами, как считалось до сих пор.

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Как сообщает Phys.org, авторы работы представляют доказательства того, что Европа в период последнего "межледниковья" выглядела не совсем так, как до сих пор предполагалось. Популярная теория гласит, что в период от 116 000 до 129 000 лет назад, то есть незадолго до появления в этих местах современного человека, континент был густо покрыт лесами.

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Выводы, сделанные в новом исследовании, эту теорию ставят под сомнение. Команда пришла к выводу, что лишь половина Европы могла быть покрыта лесами, а оставшуюся часть составляли луга и саванны. Свои выводы экологи, биологи и другие участники исследования представили в журнале Science Advances.

Сообщается, что группа изучила образцы пыльцы, собранные в течение многих лет на местах раскопок по всей Европе.

Акцент был сделан на изучении пыльцы самых разнообразных растений, в том числе луговых, в то время как в предыдущих работах внимание акцентировалось на изучении образцов деревьев. Возможно, поэтому и считалось, что Европа была сплошным лесом. В новом исследовании для анализа был использован метод реконструкции природных условий - компьютерная модель под названием REVEAL. Она разрабатывалась в течение многих лет для учета факторов окружающей среды, таких как количество пыльцы разных видов растений.

И вот теперь эта модель помогла ученым оценить количество различных растений в каждом регионе в каждый конкретный момент времени. Данные моделирования показали, что разные типы растительности с течением времени различались по плотности на разных участках Европы. Более того, оказалось, что в исследованный период времени континент был покрыт очень большими по площади лугами и саваннами. Никаких доказательств того, что Европа была сплошным лесом, модель не дала.