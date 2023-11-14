Фосфор впервые обнаружен на окраине Млечного Пути

Группа химиков из Университета Аризоны впервые в истории наблюдений обнаружила фосфор на окраине Млечного Пути. Раньше этот элемент ученые наблюдали только во внутренних областях нашей галактики.

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Исследование опубликовано в журнале Nature, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Сообщается, что до последнего времени ученые наблюдали присутствие фосфора, важного для существования жизни элемента, только во внутренних частях нашей галактики Млечный Путь. Известно, что фосфор присутствует и в окрестностях Солнца.

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Однако во внешних частях Млечного Пути указанный химический элемент ранее никогда не находили. Ученые объясняли это тем, что на окраинах нашей галактики нет подходящих условий для образования фосфора. Считается, что он образуется, когда атомы кремния в звездах (например, на Солнце) связываются с нейтронами, то есть фосфор рождается благодаря химическому процессу, известному как звездный нуклеосинтез.

Популярная теория гласила, что чем больше расстояние от звезды, тем меньше шансов на образование фосфора. Однако новое исследование, похоже, эту теорию ставит под сомнение. Ученые изучили химический состав газового облака под наименованием WB89-621. Оно расположено недалеко от внешней границы Млечного Пути.

При проведении анализа миллиметровых спектров ученые обнаружили признаки, указывающие на присутствие фосфора в этом облаке. Последнее находится на расстоянии 22,6 килопарсек от центра Млечного Пути. Ученые в своей работе отмечают, что во внешних регионах нашей галактики нет сверхновых, с которыми потенциально можно было бы связать существование фосфора. Это означает, что обнаруженный фосфор был образован не в результате звездного нуклеосинтеза, а произошел из какого-то другого источника.