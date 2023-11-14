Сотрудникам Google предлагают миллионы долларов за переход к создателям ChatGPT

OpenAI, компания, стоящая за разработкой популярного чат-бота ChatGPT, активно привлекает таланты из Google, предлагая пакеты компенсаций на сумму до $10 млн.

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По информации The Information, компания уже привлекла десятки экс-сотрудников Google для работы над своими проектами в области искусственного интеллекта.

OpenAI исследует возможность продажи акций сотрудникам, что может оценить её в $86 млрд. Успешное привлечение ведущих исследователей ИИ из Google может принести им компенсационные пакеты от $5 до $10 млн после последней продажи акций.

В апреле компания уже проводила их продажу, оценив свою стоимость между $27 и $29 млрд.