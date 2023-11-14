Названа наиболее сложная киберугроза для России
Прогосударственные кибергруппировки являются наиболее сложной угрозой для российских компаний. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на исследование ГК «Солар», представленное на форуме по кибербезопасности «SOC-форум».
Также подчеркивается, что из высокопрофессиональных группировок хакеры из азиатского региона демонстрируют наибольшую активность.
ГК «Солар» ожидает, что в следующем году профессиональные прогосударственные группировки оставят на текущем уровне объемы своих кампаний.
Самыми популярными будут атаки компаний через слабозащищенного партнера, считают специалисты. Они также прогнозируют рост числа инцидентов с деструктивным воздействием на IТ-инфраструктуры.
В компании отметили, что колоссальное увеличение числа инцидентов наблюдается с февраля минувшего года.
Ранее сообщалось, что, по данным StormWall, в третьем квартале 2023 года в России начал наблюдаться всплеск новых видов DDoS-атак, которые являются разрушительными.
В частности, как отмечалось, злоумышленники теперь используют смешанные ботнеты (группы вовлеченных в DDoS-атаку устройств), состоящие из ряда вредоносных программ. Их отличие заключается в том, что они устойчивы к средствам защиты. Мошенники применяют данную схему не только в РФ, но и в других странах.